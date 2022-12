Tratta di clandestini, arrestato algerino

VARESE, 15 DIC – Un 41enne é stato arrestato dalla Polizia a Porto Ceresio (Varese), con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. A quanto emerso dalle indagini svolte in collaborazione con le autorità svizzere, l’uomo, di nazionalità algerina, aveva costituito la ‘cellula’ operativa di una organizzazione che si occupava di far transitare immigrati clandestini iracheni e siriani da Milano verso la frontiera con destinazione Nord Europa. Il 41enne, residente in Italia e titolare di una piccola impresa di servizi, é stato arrestato e portato in carcere. (ANSA).