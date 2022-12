Lite per motivi di viabilità, medico colpito in testa con machete

Una lite per motivi di viabilità nel parcheggio e poi una serie di colpi in testa con un machete. Lotta tra la vita e la morte un medico del Policlinico di San Donato Milanese (Milano) che martedì mattina, attorno alle 10, è stato aggredito nel parcheggio dell’ospedale. Il dottore è stato trasferito d’urgenza al San Raffaele di Milano per essere operato in neuro-chirurgia.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia San Donato. Secondo quanto rivelato dai militari che indagano, il gesto sarebbe scaturito da un litigio per questioni di viabilità. L’aggressore, ora ricercato, avrebbe colpito il medico ripetutamente con il machete. Prima di darsi alla fuga. L’uomo potrebbe essere accusato di tentato omicidio. www.milanotoday.it