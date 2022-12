Covid, nel presepe di Sant’Egidio spot alla quinta dose di “vaccino”

Va bè che Qualcuno ha detto che è un atto di amore (colossale sciocchezza, smentita dalla realtà e dalla scienza e dalla Pfizer stessa), va bè che Sant’Egidio è di area politica iper-vaccinista, come PD e altra roba sinistra, però infilare il siero nel presepe forse è un po’ troppo. E infatti le reazioni non mancano. Qui riportiamo quella di InFormazione Cattolica.

dal blog di Marco Tosatti

PRESEPE BLASFEMO DELLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO CHE SI INCHINA AL “DIO VACCINO”

La follia info-pandemica intacca ancora una volta il Santo Natale.

Nel presepe della Chiesa di Santa Maria in Trastevere, a Roma, si vede una statuetta con la divisa da medico e il cartello inneggiante il vaccino anti-covid (e la quinta dose in particolare).

Davanti alla statuetta “sanitaria” si vedono altre statuette raffiguranti persone inginocchiate, invocanti e riverenti, come ad intendere che anche quest’anno la “vigile attesa” del figlio di Dio fatto bambino si accompagna all’attesa della quinta dose del “dio vaccino”.

Un video girato da un cittadino della capitale, in visita al presepe realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, è diventato virale nelle ultime ore e rende bene il messaggio, più di quanto si possa scrivere a parole. Inutile sottolineare la blasfemia di una tale realizzazione, che veramente poco ha a che fare con il Santo Natale e con il significato, profondo e originale, del presepe.

La propaganda vaccinale, ancora una volta, prosegue sfrenata, senza badare a nulla, incurante persino della sensibilità religiosa di ognuno. Del resto, dopo aver calpestato diritti e libertà con il green pass, e dopo aver fatto perdere il lavoro, le cure sanitarie, momenti ricreativi, lo sport e, naturalmente, la dignità a milioni di italiani, che volete che sia oltraggiare il sentimento religioso?

Il tutto, purtroppo, è aggravato dal fatto che sempre più stanno emergendo numerosi casi di effetti avversi da vaccini anti-Covid in persone che si sono fidate del duo Draghi-Speranza (e delle Viro-Star che ne hanno amplificato il “verbo”) o che si sono necessariamente sottomesse alla vaccinazione pur di non perdere il lavoro. Naturalmente nel silenzio complice dei media mainstream!