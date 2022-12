Malore improvviso, muore a 46 anni Roberta Tana ex manager del Twiga

Marina di Pietrasanta (Lucca), 12 dicembre 2022 – Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta a 46 anni Roberta Tana, ex manager del Twiga Forte dei Marmi a Marina di Pietrasanta, nonché storica collaboratrice di Flavio Briatore, con il quale aveva lavorato anche al Billionaire di Porto Cervo. La 46enne, ballerina di danza e manager di altri locali, è deceduta probabilmente per un malore improvviso a Milano domenica 11 dicembre. Da sempre molto attaccata a Vasto, sua città di origine, il sindaco Francesco Menna ha voluta così ricordare la 46enne: “Cara Roberta, ora che abiti quell’altrove di pace senza fine, aiutaci, con le tue carezze, a ricercare la tua bontà e la tua bellezza e, nel tuo ricordo, ad essere migliori”.

Chi è Roberta Tana

Roberta Tana è stata direttrice artistica del Twiga Forte dei Marmi dal 2002 al 2005. Dopo questa esperienza sul litorale toscano, la manager si è spostata in Sardegna per lavorare al Billionaire. Gli studi di danza l’avevano portata fino alla Royal Academy di Londra – dove ha conseguito un diploma come ballerina classica – e a lavorare in tv, nelle compagnie di ballo di diverse trasmissioni Rai e Mediaset. Poi dal mondo della danza, Roberta si era dedicata al mondo dei club e dei locali, ricoprendo ruoli di hospitality manager e di direttrice artistica.

Tanti i messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook. “Eri una persona forte e premurosa”, “Rimarrai sempre una donna in gamba, sveglia, sorridente”, scrivono sui social. I funerali di Roberta Tana avranno luogo mercoledì 14 dicembre alle ore 15:30 nella Parrocchia di San Paolo Apostolo a Vasto.

www.lanazione.it