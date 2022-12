Malore improvviso, Luigi muore a 37 anni

Avezzano – 37 anni…troppo pochi per passare a miglior vita, troppo pochi per dire addio ai tanti che lo hanno conosciuto ed amato: Luigi Benito Scripelliti è morto venerdì mattina a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, mentre era a Roma a visitare dei parenti. Uno shock per la famiglia e i tanti amici che lo hanno ricordato con tante frasi d’affetto sui social network, rimarcando la grande generosità d’animo di un uomo amante dei motori e tifoso sfegatato della Roma:

“È difficile trovare le parole perché non ce ne sono! Amico di mille avventure, mille litigate e mille nottate passate svegli! Non doveva andare così, ti voglio bene, buon viaggio amico mio“, questo uno dei tanti pensieri di un’amica sulla pagina Facebook di Luigi.

Luigi si era trasferito da Roma ad Avezzano moltissimi anni fa e, insieme alla madre, viveva in zona Pucetta: gentile, rispettoso, sempre pronto allo scherzo, buono con tutti, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha davvero amato: nel pomeriggio di ieri, sabato 10 dicembre, si sono svolti i funerali del 37enne nella chiesa di San Pio X di Avezzano, durante i quali la madre ha voluto ringraziare i presenti e dare l’ultimo saluto al suo amato figlio.

www.terremarsicane.it