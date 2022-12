Covid, Gimbe: record negativo dei vaccini

Secondo Gimbe, nella settimana dal 2 all’8 dicembre il numero dei nuovi vaccinati contro il Covid è diminuito del 22,3%, toccando il record negativo dall’inizio della campagna vaccinale. Lo indica il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana dal 2 all’8 dicembre 2022. Dal 2 all’8 dicembre i nuovi vaccinati sono stati 900 rispetto ai 1.158 della settimana precedente.

6,79 milioni senza nemmeno una dose – Al 9 dicembre sono 6,79 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui: 6,1 milioni attualmente vaccinabili, pari al 10,6% della platea (dall’8,1% della Puglia al 14,1% della Valle D’Aosta); 0,69 milioni temporaneamente protette in quanto guarite da Covid da meno di 180 giorni, pari all’1,2% della platea (dallo 0,8% della Valle D’Aosta al 2,2% del Friuli Venezia-Giulia).

Tamponi ridotti del 4,7% – Dai dati emerge inoltre che il numero complessivo dei tamponi si è ridotto da 1.324.969 (settimana fra il 25 novembre al primo dicembre) a 1.256.722 (settimana fra il 2 e l’8 dicembre). In particolare, i tamponi rapidi sono diminuiti del 4,7% (-52.551), mentre quelli molecolari del 7,3% (-15.696). “La media mobile a 7 giorni del tasso di positività – indica il monitoraggio – sale dal 13,5% al 14% per i tamponi molecolari e dal 17,8% al 18,1% per gli antigenici rapidi”. tgcom24.mediaset.it