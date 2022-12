Presidente Nigeria: armi inviate all’Ucraina stanno arrivando nel bacino del Ciad

presidente Buhari Twitter

Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha affermato che le armi della furiosa guerra tra Russia e Ucraina stanno ora scivolando nella regione del bacino del lago Ciad. Regione del Lago Ciad, un’area economicamente e socialmente integrata nell’Africa occidentale e centrale a cavallo tra Camerun, Ciad, Niger e Nigeria.

Nel suo discorso di apertura al 16° Vertice dei Capi di Stato e di Governo della Commissione per il Bacino del Lago Ciad (LCBC), Buhari, che è anche Presidente del Vertice, ha affermato che la situazione che ha accentuato la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro denominate per il risveglio della sicurezza delle frontiere dei Paesi della regione.

Il presidente Buhari ha affermato che il conflitto Russia/Ucraina e altre situazioni violente nella regione del Sahel dell’Africa occidentale hanno aggravato il terrorismo di Boko Haram nella regione del bacino del Lago Ciad.

Ha detto che sebbene sia stato fatto molto per decimare la forza del gruppo terroristico Boko Haram e di altri gruppi estremisti violenti nella regione, le minacce terroristiche persistono ancora.

“Purtroppo, la situazione nel Sahel e la furiosa guerra in Ucraina sono le principali fonti di armi e combattenti che rafforzano le fila dei terroristi nella regione del Lago Ciad. Una parte sostanziale delle armi e delle munizioni procurate per portare a termine la guerra in Libia continua a trovare la strada per la regione del Lago Ciad e in altre parti del Sahel. Anche le armi utilizzate per la guerra in Ucraina e in Russia stanno iniziando a filtrare nella regione.

…La domanda sul perché ci siano armi dall’Ucraina in Africa è critica. Anche i paesi occidentali che forniscono armi all’Ucraina sono seriamente preoccupati per questi casi. La rivendita di armi all’estero, in Europa (Svezia) e in Africa, sta diventando una pratica comune in Ucraina.

