Malore improvviso, 41enne muore nel suo furgone

FRANCAVILLA FONTANA – Tragedia a Francavilla Fonatana, dove alle 15 di oggi domenica 11 dicembre un uomo di 41 anni è morto mentre si era steso per riposare, durante una pausa. L’uomo, che era a Francavilla perché uno degli espositori delle casette di via Roma, non si è più risvegliato dopo una pausa che si era concesso dopo aver lavorato tutta la mattina, stendendosi nel suo furgoncino.

Allertati da un collega del 41enne, sul posto è arrivato il personale del 118 e i carabinieri ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano: probabilmente a stroncare l’uomo un malore che non ha lasciato scampo.

