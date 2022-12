Mondiali Qatar, malore improvviso: morto un altro giornalista

Il fotoreporter Khalid al-Misslam di Al kass TV Qatar che faceva la cronaca per la Coppa del Mondo del 2022 è morto imrovvisamente. Lo ha riferito oggi il canale televisivo Al Kass.

Al-Misslam, un qatariota, è morto per un malore mentre copriva la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. “Crediamo nella misericordia e nel perdono di Allah per lui e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia. Lo scrive Gulf Time su Twitter.”



La sua morte segue di poche ore quella di Grant Wahl, di 48 anni, che aveva lavorato per la rivista Sports Illustrated come esperto di calcio prima di entrare a far parte di CBS Sports nel 2021, canale per il quale stava seguendo i Mondiali. Secondo la radio americana NPR, è crollato in sala stampa mentre la partita volgeva al termine. Il personale medico ha praticato un soccorso d’urgenza sul posto prima di portarlo via in barella. Secondo il quotidiano americano The Wall Street Journal, Wahl sarebbe morto per un attacco di cuore.