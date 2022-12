Inchiesta Qatar, “sacchi di banconote in casa della vicepresidente del Parlamento UE”

tgcom24.mediaset.it – Nella casa di Eva Kaili, la vicepresidente del Parlamento europeo arrestata in Belgio, sono stati trovati “sacchi di banconote”: per questo motivo l’europarlamentare, che sarebbe coinvolta nell’inchiesta sulla corruzione legata al Qatar, ha trascorso la notte in stato di detenzione.

E’ quanto riferisce il quotidiano belga “L’Echo”. Secondo quanto scrive “Le Soir” Kaili, come gli altri quattro arrestati venerdì, sarà ascoltata entro 48 ore da un giudice che deciderà su eventuali mandati di cattura.

► Inchiesta Qatar: sigillati e sequestrati uffici di 3 eurodeputati socialisti

► Inchiesta corruzione Qatar, arrestate moglie e figlia di Panzeri (ex Pd-Articolo Uno)

Le perquisizioni, secondo Le Soir, avrebbero consentito di sequestrare somme considerevoli di denaro in contanti: nella residenza bruxellese di Panzeri, che prima di diventare europarlamentare è stato a lungo segretario della Camera del Lavoro di Milano, sarebbero stati trovati circa 500mila euro cash.