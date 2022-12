Diritti umani, Mattarella contro le “sentenze capitali”

Messaggio di Sergio Mattarella in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani.

Il presidente della Repubblica dedica un passaggio del suo discorso a quanto sta accadendo in Iran definendo “inaccettabili” le “sentenze capitali” contro “quanti si oppongono alle violenze sulle donne”. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sottolinea il Capo dello Stato, “impegna tutti i membri della Comunità internazionale a comportamenti coerenti con tali altissimi e irrinunciabili principi”

Solo pochi giorni fa, le autorità carcerarie dello Stato Usa del Missouri hanno eseguito la condanna a morte di un uomo, colpevole di aver ucciso un agente di polizia.

La condanna a morte del 37enne afroamericano Kevin Johnson è stata eseguita tramite iniezione letale nel penitenziario statale di Bonne Terre. Si tratta della seconda esecuzione statale e della 17esima negli Stati Uniti dall’inizio del 2022. Per la prima volta nella storia delle esecuzioni in Missouri, Johnson non era solo al momento del decesso: al suo fianco è infatti rimasto il reverendo Darryl Gray, pastore e attivista per i diritti razziali. tgcom24.mediaset.it