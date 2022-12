Bonifazi (Iv) contro Crisanti: “incontenibile zanzarologo”

“A mio avviso, se posso dirlo, il presidente Mattarella ha commesso una leggerezza”: Andrea Crisanti, commentando la notizia della positività al Covid di Sergio Mattarella, non ha potuto non sottolineare il fatto che il capo dello Stato non abbia indossato la mascherina alla Prima della Scala di Milano lo scorso 7 dicembre. “Non so se il presidente si è contagiato in quell’occasione, questo non si può stabilire, ma sicuramente quella era un’occasione a rischio, il presidente è una persona anziana, siccome le persone anziane se si infettano, specialmente fragili, sono a rischio di morire, forse avrebbe fatto bene a dare l’esempio”, ha dichiarato il virologo e senatore del Pd all’agenzia Dire.

Il commento di Crisanti (Pd) non è piaciuto a Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva, che ha scritto su Twitter:

“Auguri di pronta guarigione al Presidente Mattarella

E un consiglio al senatore Crisanti.

Talvolta è meglio tacere anziché dover far sempre il protagonista.

Qui l’unica leggerezza l’ha commessa chi lo ha candidato,basta con le profezie ex post di questo incontenibile zanzarologo”