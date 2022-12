Putin: Occidente usa Ucraina come carne da macello contro la Russia

La guerra in Ucraina è arrivata al 289esimo giorno. Secondo Vladimir Putin, le nazioni occidentali “hanno trasformato l’Ucraina in una colonia e stanno sfruttando i cittadini come carne da macello e testa d’ariete contro la Russia”.

Gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni a funzionari e persone giuridiche di Russia e Cina. Lo hanno anticipato funzionari statunitensi citati dal quotidiano “The Wall Street Journal”. Le sanzioni verranno varate in parte in risposta alla fornitura alla Russia di droni di fabbricazione iraniana utilizzati nel conflitto in Ucraina.

Erdogan: ci opponiamo a politica irrazionale contro Mosca – “Mentre difendiamo fermamente l’integrità territoriale dell’Ucraina, ci siamo opposti a politiche irrazionali nei confronti della Russia che gettano benzina sul fuoco”. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu. tgcom24.mediaset.it