Malore improvviso, 49enne trovato morto

Rosasco (Pavia) – L’allarme lo hanno lanciato i familiari dalla provincia di Varese, non vedendolo rientrare a casa dopo la giornata di caccia in Lomellina. Un cacciatore di 49 anni, Riccardo Farina, residente a Cassano Magnago (Varese), è stato trovato ormai privo di vita nelle campagne, in frazione Rivoltella del comune di Rosasco, quasi al confine col Piemonte.

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 7 dicembre, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, con una pattuglia della Stazione di Sartirana Lomellina. L’ipotesi principale è che il cacciatore sia rimasto vittima di un improvviso malore, ma per accertare la causa del decesso il magistrato di turno ha comunque disposto l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni. Sul corpo non sarebbero state però trovate tracce evidenti di morte violenta e al momento si escluderebbero responsabilità di altre persone.

www.ilgiorno.it