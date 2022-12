Covid, ‘tachipirina e vigile attesa’ cambiata in ‘cura precoce con antinfiammatori’

E’ stata messa a punto una flow-chart per il trattamento farmacologico dell’infezione da SARS2-Covid19, realizzata da FIMMG Roma in collaborazione con l’Unita’ Operativa Complessa di Malattie Infettive, Policlinico di Tor Vergata Roma. Il Dottor Pier Luigi Bartoletti, medico di Medicina Generale e vicesegretario vicario nazionale FIMMG, ha spiegato: “Il 90% dei malati di Covid sono stati visitati dai medici di medicina generale. Quello che e’ cambiato rispetto a prima e’ che l’indicazione da ‘paracetamolo e vigile’ attesa e’ cambiata in ‘cura precoce’.

“Il nostro lavoro e’ diventato massacrante. Abbiamo sistematizzato l’utilizzo di alcuni farmaci: a parte le persone che devono prendere gli antivirali, le altre possono utilizzare farmaci antinfiammatori all’inizio della patologia”. Ad oggi sono diversi gli antinfiammatori disponibili, alcuni dei quali particolarmente indicati per il Covid-19, come ad esempio il ketoprofene che ha un’azione antiaggregante, che riduce il rischio trombotico.” ANSA