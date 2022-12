Dl ministeri, Serracchiani: “Non c’è più la Transizione ecologica”

foto Twitter

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Non c’è più la Transizione ecologica. In compenso è entrato il ‘merito’ ma senza uguali opportunità. Non cambiano solo il nome ai ministeri. Cambiano le priorità. Certi temi escono dall’urgenza. Il paese rischia di tornare indietro”. Così su twitter Debora Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.

La transizione ecologica è la causa principale dell'incremento delle nostre bollette, a cui poi si è aggiunta la guerra. Non basta il nome a far andare il Paese avanti, se poi al governo c'è gente come te che, con la scusa di quel nome, massacra economicamente i cittadini.

— Giovanni (@GiovyDean) December 6, 2022