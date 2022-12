Napoli, assunti 200 spazzini: dodici sono laureati

Dodici laureati a Napoli lavoreranno come spazzini dopo aver vinto il concorso bandito dall’Asia, l’azienda per la raccolta dei rifiuti urbani nel capoluogo campano.

A sancire il loro ingresso nel mondo del lavoro è arrivata la firma del contratto alla presenza del sindaco, Gaetano Manfredi. In totale, Asia ha messo sotto contratto 200 nuovi assunti: 169 di loro hanno il diploma, mentre 19 sono in possesso della sola licenza media. Il neo assunto più giovane ha appena 18 anni, mentre il primo classificato è risultato essere Francesco Pio Letterese, diplomato in Sistemi informatici aziendali.

In una città con numeri record per la disoccupazione, l’assunzione partita oggi è stata una sorta di evento tanto che in prima fila c’erano molti genitori emozionati, impegnati a scattare foto e fare selfie nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, un sito monumentale che ospita importanti cerimonie pubbliche. tgcom24.mediaset.it