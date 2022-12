Guerra Ucraina, tutte le BALLE raccontate dai giornali sulla RUSSIA

Tutto e il contrario di tutto. Dal 24 febbraio, quando è iniziata l’invasione russa in Ucraina, i giornali si sono sbizzarriti nel raccontare retroscena e scenari su Putin e sull’esercito russo che si sono puntualmente rivelati falsi. Il rublo doveva trascinare in default la Russia, che comunque sarebbe fallita a causa del debito denominato in dollari, che non avrebbe potuto ripagare. Ogni singola cosa detta sino ad oggi si è rivelata errata e falsa, dal rapporto con la Cina fino al colpo di stato contro Putin. Incredibile ma vero, l’informazione ci ha presi in giro fino a oggi, e continua a farlo quotidianamente.

(video andrealombardicedipeggio)