Dusseldorf, mercatini di Natale evacuati dopo telefonata minatoria

I mercatini di Natale di Dusseldorf, in Germania, sono stati evacuati e isolati in seguito a una telefonata minatoria.

Sono stati schierati sul posto gli uomini della polizia, tra cui anche i reparti per le operazioni speciali. L’allarme è scattato quando un anonimo ha chiamato le forze dell’ordine affermando che avrebbe travolto con un camion il mercatino allestito davanti al municipio della città tedesca. tgcom24.mediaset.it