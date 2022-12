Milano, corteo “antifascista antirazzista”: ferito un agente

MILANO, 04 DIC – Un poliziotto è stato ferito oggi a Milano nel corso di uno breve scontro fra antagonisti e forze dell’ordine. Circa settanta persone si sono staccate dal corteo organizzato dalla ‘Rete Milano Antifascista Antirazzista’, partito da piazza Fontana, e hanno tentato di accedere all’area del Foro Bonaparte facendo pressione sui reparti in assetto antisommossa di Polizia e Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno respinto i manifestanti, riconducibili all’area antagonista secondo quanto riferisce la Questura, ma durante le fasi di contatto è stato ferito un funzionario di Polizia.

“Milano ama la libertà. Contro ogni guerra e fascismo”. E’ la scritta sullo striscione in testa al corteo della Rete Antifascista Antirazzista Meticci e Solidale che da poco è partito da Piazza Fontana per concludersi in largo Cairoli a Milano. Alla manifestazione, secondo le stime delle forze dell’ordine, hanno preso parte circa 500 persone che hanno raccolto l’appello della Rete per costruire “una piazza antifascista, transfemminista, ecologista, antirazzista, antimilitarista e internazionalista, vicino ai popoli coinvolti” nei molti conflitti “in corso nel mondo – si legge sui social -. Una piazza contro le falsità di chi invece chiede la pace, avallando però un’aggressione militare che fa strage di civili e di chi sogna il ventennio, sostenendo una società omofoba, misogina e razzista”. Frase questa che si riferisce all’altra manifestazione in programma oggi in centro a Milano: si tratta della fiaccolata promossa da Lealtà e Azione e alla quale hanno aderito anche no vax e no green pass. ANSA