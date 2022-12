Ischemia cerebrale, Anastasia muore a 28 anni

FIVIZZANO – Gravissimo lutto a Fivizzano (Massa-Carrara): è morta improvvisamente a soli 28 anni, Anastasia Matocichin. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Livorno dopo che la giovane era stata ricoverata in seguito a un’ischemia cerebrale che l’aveva colpita nei giorni scorsi. La città lunigianese è in lutto non solo perché si trattava di una giovane ben voluta da tutti ma anche perché Anastasia era uno dei componenti del gruppo che organizza le rievocazioni storiche.

Il Comune di Fivizzano ha voluto pubblicare un post di cordoglio sulla propria pagina social: «Una giornata triste, una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. La comunità fivizzanese piange la perdita di Anastasia, una vita spezzata troppo presto, che lascia tutti noi, pieni di sconforto e con un grande senso di vuoto. L’amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia, porgendo le più sentite condoglianze». Anastasia, originaria della Moldova, era arrivata a Fivizzano da bambina dove tutt’ora viveva. Sono tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio ricevuti dalla famiglia.

Lo scrive www.voceapuana.com