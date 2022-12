Washington, 1 dic. (Adnkronos) – L’esercito degli Stati Uniti ha assegnato un contratto da 1,2 miliardi di dollari a Raytheon Technologies Co. per sei sistemi missilistici avanzati terra-aria Nasam per l’Ucraina, che si aggiungeranno agli altri due già consegnati a novembre con lo scopo di aiutare Kiev a respingere gli attacchi di missili i e droni russi. Lo ha reso noto il Pentagono.