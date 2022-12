UE, Francia: Ok tribunale per crimini russi

“La Russia deve pagare per i suoi crimini orribili” in Ucraina. Lo lo ha detto presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annunciando che l’esecutivo europeo invierà ai Paesi membri una proposta ad hoc per permettere che le responsabilità della Russia possano essere giudicate davanti a una Corte.

Parigi, 1 dic. (Adnkronos) – La Francia è il primo grande stato occidentale a sostenere pubblicamente la creazione di un tribunale speciale per processare alti funzionari russi, tra cui potenzialmente Vladimir Putin, per il crimine di aggressione in Ucraina.Il ministero degli Esteri francese ha dichiarato che sta lavorando con i suoi partner europei alla proposta.

La dichiarazione è arrivata dopo il sostegno alla creazione di un tribunale da parte della Ue e della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.Gli imputati di tale tribunale sarebbero quelli con potere decisionale coinvolti nel reato di aggressione all’Ucraina da parte dell’esercito russo. Ciò significherebbe molto probabilmente solo una manciata di figure, tra cui Putin e altri nomi, come il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, e il ministro della Difesa, Sergei Shoigu.