Pompei, malore improvviso in auto: muore 50enne

E’ morto in auto, da solo, forse colto da un malore improvviso. Questo il destino di un professore di Castellammare di Stabia di 50 anni. Il suo corpo ritrovato nella serata di ieri dagli agenti della Polizia Municipale. La sua auto, una Fiat uno bianca, era parcheggiata in piazza Bartolo Longo, davanti alla Casa del Pellegrino di Pompei.

Aperta un'inchiesta per stabilire le cause della tragedia. Sarà la magistratura di Torre Annunziata a disporre l'autopsia per capire le cause della morte improvvisa.