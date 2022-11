Vaccino Covid, le regole per la quinta dose

Ascolta l'articolo

L’azienda sanitaria altoatesina ricorda le nove regole per somministrare la quinta dose di vaccino anti covid. Il nuovo richiamo è raccomandato e possibile per tutte le persone di età superiore ai 60 anni e per i soggetti particolarmente a rischio – come i malati cronici – a partire dai 12 anni di età.

LEGGI ANCHE

👉“I 100 miliardi di Pfizer dovrebbero chiarire tutto”, monito di Meluzzi sulle magagne pandemiche

Per poter ricevere la quinta dose (che sarebbe la terza vaccinazione di richiamo), devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall’ultima vaccinazione Covid o dalla guarigione.

Nella scorsa settimana sono state inoculate 1.796 dosi ai residenti in Alto Adige, dove il tasso di copertura da tempo non registra aumejti significativi: attualmente si attesta al 78,82%. www.rainews.it