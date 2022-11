Malore improvviso dopo la partita, muore 47enne

Ascolta l'articolo

La Spezia – La sua grande passione per il calcio amatoriale si è trasformata in tragedia. Il dramma si è consumato l’altra sera al termine della partita con i compagni del City car sul campo a sette di Rebocco nel torneo riservato agli over 45. Claudio Scilla, 47 anni, artigiano, sposato e padre di tre figli, dopo la doccia, è salito sulla sua auto per fare ritorno a casa a Serricciolo di Aulla. Ma a casa, dove l’attendevano i suoi familiari, non è mai arrivato. Sul raccordo autostradale l’uomo ha avvertito un malore. Ha accostato l’auto e ha telefonato alla moglie che l’attendeva a cena.

Scilla le ha comunicato che non stava male ma di non preoccuparsi che sarebbe arrivato presto a casa.

Sembrava un malessere passeggero. L’artigiano ha quindi imboccato la strada statale in direzione di Aulla. Un percorso compiuto chissà quante volte ma il destino per Claudio Scilla è stato crudele.

L’uomo ha avuto un secondo malore, questa volta ben più grave, che è risultato fatale. Ha avuto il tempo di frenare uscendo appena fuori strada. Alcuni automobilisti di passaggio, notando la posizione strana della vettura, si sono fermati per capire cosa fosse successo. Sul posto di guida c’era l’artigiano riverso sul sedile, in gravissime condizioni.

E’ scattato subito l’allarme al 118. Sul posto è intervenuta l’automedica con il personale sanitario che ha prestato i primi soccorsi all’uomo, che è stato sottoposto a continui massaggi cardiaci con il supporto del defibrillatore. Ma per Claudio Scilla non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere.

A quanto risulta Claudio Scilla, come tutti gli atleti amatoriali, aveva superato recentemente la visita medica obbligatoria Uisp ottenendo la certificazione medica idonea per disputare questo tipo di gare.

Anche l’altra sera Claudio Scilla ha disputato l’intera partita nel ruolo di centrocampista.

Il destino è stato beffardo.

Il pubblico ministero potrebbe disporre l’autopsia per verificare le esatte cause del decesso.

