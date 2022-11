Malore fatale mentre fa jogging, muore 45enne

Ascolta l'articolo

È stato colto da un malore fatale mentre stava correndo lungo stradone Farnese. E’ accaduto all’altezza di via Giordani poco dopo le 19. Non è stato possibile capire in tempi brevi chi fosse la vittima che non aveva con sé documenti. Si tratta comunque di un uomo di circa 45 anni. Nel momento in cui l’uomo ha accusato il malore, stava passando sullo stradone Farnese un volontario della Croce Rossa fuori servizio che si è subito prodigato per mantenere in vita lo sportivo.

Il volontario ha praticato il massaggio cardiaco e ha subito chiamato i colleghi. Sul posto si sono precipitate un’autoambulanza della Croce Rossa e un’automedica del 118. Il paziente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove purtroppo ogni tentativo di mantenerlo in vita da parte dei medici è stato vano. Sullo stradone Farnese in supporto per regolare la viabilità durante l’intervento dei soccorsi è intervenuta una pattuglia della polizia locale. www.liberta.it