Tortona, donna di 49 anni si accascia in strada e muore

TORTONA – Tragedia questo mercoledì pomeriggio a Tortona. Una donna di circa 49 anni ha accusato un malore mentre si trovata in Corso Leoniero. La tortonese si è improvvisamente accasciata al suolo. Alcuni passanti, che intorno alle 16.20 si trovavano nella via, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo, nonostante l’intervento del 118 non è stato possibile fare nulla per salvare la donna. Sul posto, insieme ai sanitari, è intervenuta anche la Polizia Locale di Tortona. Lo riporta il sito di radiogold.it