Manovra, GdF: innalzamento tetto contante non preoccupa

Sulla Manovra, la guardia di finanza spiega che l’innalzamento del tetto del contante a 5mila euro, in particolare, “è un fatto che consideriamo, ma che per ora non desta preoccupazioni particolari, vedremo come verrà realizzato”.

Lo ha detto il comandante generale delle Fiamme Gialle, Giuseppe Zafarana. “Abbiamo meccanismi operativi collaudati nel contrasto all’evasione fiscale e al riciclaggio”, ha aggiunto.