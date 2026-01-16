Limite al contante, Eurodeputata FPÖ: “ulteriore passo della UE verso il controllo totale”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

contante

“Dal 2027 in poi, Bruxelles interferirà direttamente nella nostra autodeterminazione finanziaria.
Un limite di 10.000 euro in contanti limita fortemente la libera gestione del proprio denaro.

Ciò che viene spacciato per “misura contro la criminalità” è in realtà un ulteriore passo verso il controllo totale. Limitare il contante limita la libertà. Monitorare ogni pagamento importante significa trattare i cittadini come sospetti.

Il denaro contante è libertà in azione. Protegge da conti bancari trasparenti, abusi politici e paternalismo statale.
L’FPÖ chiede pertanto la tutela costituzionale del denaro contante, affinché la libertà finanziaria, la proprietà e l’autodeterminazione dei cittadini rimangano garantite in modo duraturo.”

Lo scrive su X l’eurodeputata austriaca Petra Steger (Partito della Libertà d’Austria)
https://x.com/PetraStegerFPOE/status/2011755799937204357

Articoli correlati

Bce, Christine Lagarde

Bce: “Tenete contanti in casa, almeno 70 euro a persona”

eurozona

Eurocamera alla Bce: affiancare euro digitale al contante fisico

Conte M5s

Costituente M5s: sì all’abolizione dell’uso del contante

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *