Limite al contante, Eurodeputata FPÖ: “ulteriore passo della UE verso il controllo totale”

“Dal 2027 in poi, Bruxelles interferirà direttamente nella nostra autodeterminazione finanziaria.

Un limite di 10.000 euro in contanti limita fortemente la libera gestione del proprio denaro.

Ciò che viene spacciato per “misura contro la criminalità” è in realtà un ulteriore passo verso il controllo totale. Limitare il contante limita la libertà. Monitorare ogni pagamento importante significa trattare i cittadini come sospetti.

Il denaro contante è libertà in azione. Protegge da conti bancari trasparenti, abusi politici e paternalismo statale.

L’FPÖ chiede pertanto la tutela costituzionale del denaro contante, affinché la libertà finanziaria, la proprietà e l’autodeterminazione dei cittadini rimangano garantite in modo duraturo.”

Lo scrive su X l’eurodeputata austriaca Petra Steger (Partito della Libertà d’Austria)

https://x.com/PetraStegerFPOE/status/2011755799937204357