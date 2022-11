Tragedia a Legnano: bambino di 10 anni morto per arresto cardiaco

Ascolta l'articolo

Morto a 10 anni: tragico lutto a Legnano. Il piccolo è arrivato al Pronto soccorso cittadino poco prima delle 7 di domenica 20 novembre 2022, accompagnato dai famigliari. Aveva la febbre alta, ma durante il tragitto le sue condizioni si sono aggravate al punto da andare in arresto cardiaco. Una volta giunto in ospedale, i medici lo hanno subito preso in carico e hanno messo in atto le manovre di rianimazione, che purtroppo non hanno dato l’esito sperato. Dopo una quarantina di minuti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A chiarire le cause del decesso sarà l’autopsia

Per fare piena luce sulle cause della morte è stata disposta l’autopsia, che sarà effettuata mercoledì 23 o giovedì 24 novembre. Il piccolo abitava a Legnano e qui frequentava la scuola primaria. https://primamilanoovest.it