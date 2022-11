Regionali Lazio, Letta: Zingaretti ha governato bene

“Nel Lazio abbiamo governato questi dieci anni e Nicola Zingaretti ha governato bene. Il Lazio di oggi è una Regione migliore di dieci anni, lo si è visto anche durante la pandemia. Lo dico perché dobbiamo essere più orgogliosi di quello che siamo e dobbiamo dire ai cittadini laziali di non tornare indietro, agli anni in cui i governi di destra hanno portato la Regione nelle situazioni peggiori”.

Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta durante le repliche nell’assemblea nazionale del partito che si è svolta a Roma nella Sala delle Carte Geografiche di via Napoli.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev



foto LaPresse