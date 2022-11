Kiev alla Russia: ecco 3 passi per negoziato, non è difficile

Ascolta l'articolo

“Un semplice test. Come sedersi al tavolo delle trattative? Tre passi:

1) Smettere di lanciare missili contro un paese sovrano;

2) Ritirare le truppe dal territorio di un paese sovrano;

3) Ritornare al diritto internazionale, dove sono stabiliti i confini dei paesi. È difficile?”.

Lo scrive su Twitter il consigliere del presidente ucraino Mikhailo Podolyak, indicando alla Russia i passi per il negoziato con l’Ucraina.

“Sentiamo tutti che la nostra vittoria si avvicina”. E’ quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio di qualche giorno fa. “Ci sono sempre persone che combattono e lavorano per la nostra vittoria” ha detto ringraziando soldati, medici e diplomatici che sono stati in servizio in Ucraina 24 ore su 24 per più di 260 giorni dall’inizio della guerra di aggressione russa.