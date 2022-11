HUB ITALIA: COLONIALISMO. DEPORTAZIONE. INVASIONE. CAOS.

PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 19 novembre 2022.

Ospiti:

Ammiraglio (Ris) Nicola De Felice;

Mohamed Konaré, Leader Panafricanista;

Prof Alessandro Meluzzi, psichiatra, criminologo

L’Ammiraglio (Ris) Nicola De Felice ci parlerà del blocco navale e delle motivazioni per ‘FERMARE L’INVASIONE‘ che è anche il titolo del suo libro fresco di stampa.

Mohamed Konaré, leader del Movimento Panafricano, interverrà in merito al colonialismo francese sui 14 Paesi africani, soggiogati dal Franco Cfa, che li costringe a povertà e analfabetismo.

In realtà sono 14 paesi ricchi: dispongono di oro e diamanti, petrolio e gas, uranio e cobalto, cotone e rame, piombo, carbone e tante altre materie prime che vengono esportate: il 50% della produzione viene intascato da Parigi con la complicità delle classi dirigenti locali.

Il Professor Alessandro Meluzzi interverrà sulle cause del colonialismo, dell’invasione e su chi governa il mondo.

Armando Manocchia affronta in questa puntata la problematica dell’invasione perché a molti sfugge un progetto della Commissione Europea a cui sta lavorando Domenico Siniscalco, vicepresidente di Morgan Stanley, per aprire agenzie del lavoro nei paesi africani al fine di gestire i flussi migratori per accogliere 300 milioni di persone entro il 2030.

