Missile Polonia, Meloni: cambia poco se partito da Ucraina

Il missile caduto in Polonia è quasi certamente stato lanciato dall’Ucraina.

Lo afferma il presidente Andrzej Duda, aggiungendo che “non abbiamo prove precise che ci permettano di concludere che si sia trattato di un attacco al nostro Paese”. La caduta del missile, appartenente al sistema di difesa antiaerea di Kiev, ha quindi spiegato il presidente polacco, è stato “probabilmente un incidente sfortunato”.

Bali, 16 nov. (Adnkronos) – “Questa mattina abbiamo avuto un brusco risveglio con le notizie che arrivavano dalla Polonia, abbiamo chiesto informazioni, ci siamo riuniti e consultati con gli Alleati. L’ipotesi che sulla Polonia sia caduto un missile dell’antiaerea ucraina non cambia la sostanza: la responsabilità di quello che è accaduto per quanto ci riguarda è tutta russa. E con gli Alleati abbiamo condannato gli attacchi missilistici di Mosca”. Così il premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bali.

“C’è stato ieri un lungo e molto cordiale colloquio con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ci siamo ripromessi di rivederci molto presto”. Lo dice il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bali. L’inquilino della Casa Bianca “vuole rafforzare i rapporti con l’Italia”, e anche sul prezzo del gas “si ragiona”.