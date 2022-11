G20 Bali, intervento di Klaus Schwab

G20 di Bali, l’intervento del tedesco Klaus Schwab, fondatore e presidente del World Economic Forum (WEF)

“Ciò che dobbiamo affrontare è una profonda ristrutturazione sistemica e strutturale del nostro mondo. E ciò richiederà del tempo. E il mondo avrà un aspetto differente dopo che avremo completato questo processo di transizione”.

“Ciò che rende diversa la Quarta Rivoluzione Industriale: un’intera panoplia di tecnologie che interagiscono tra loro e che cambieranno completamente il modo in cui produciamo, consumiamo e comunichiamo”

“Governo e imprese devono collaborare per diventare un pesce veloce, perché nel mondo di oggi non si tratta più tanto del pesce grande che mangia il pesce piccolo, ma del pesce veloce che mangia il pesce lento” (video di MIIA2018)