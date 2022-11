Vaccini Covid, Mentana contro Gemmato: gente che straparla come al bar

Ascolta l'articolo

Scrive Enrico Mentana sulla pagina Facebook: “Il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, Fdi, ha detto ieri sera in tv (Restart) queste parole testuali:

“Io registro che per larga parte della pandemia l’Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi io questi grandi risultati non li vedo raggiunti”. Ma senza i vaccini sarebbe stato peggio, lo ha incalzato Aldo Cazzullo. “Questo lo dice lei, non abbiamo l’onere della prova inversa… Ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini”.

A me non piace fare l’indignato professionale, ma simili imbecillità non possono essere pronunciate da un membro del governo del paese in cui sono orgoglioso di vivere. Proprio perché il Covid ha fatto in Italia 180mila morti – e senza i vaccini sarebbero stati molti di più, per comune valutazione della comunità scientifica – non possiamo lasciare al ministero della salute gente che straparla come davanti a un camparino al bar.”

