Malore nella notte, muore ragazzo di 27 anni

Varese – Tragedia nella notte ad Uboldo: un ragazzo di 27 anni è morto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre a causa di un malore. A chiamare i soccorsi sono stati gli amici che erano con lui, non appena si sono resi conto della gravità della situazione.

Il giovane, in arresto cardiaco, è stato soccorso dall’eliambulanza, giunta sul posto, in via Morandi, intorno alle 2,30: il ragazzo è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Circolo di Varese, dove purtroppo è spirato intorno alle 5,20.

Pare che i medici non siano stati in grado di stabilire la causa certa del decesso, avvenuto dopo una serata tranquilla con amici e parenti. L’autorità giudiziaria non ha ritenuto comunque necessaria l’autopsia e ha disposto la restituzione della salma ai parenti. www.laprovinciadivarese.it

