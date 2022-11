Elezioni Midterm 2022, Trump: “Passeremo una notte fantastica”

“Penso che passeremo una notte fantastica ed è emozionante”. Lo ha dichiarato l’ex presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti fuori dal seggio di Palm Beach, dove ha votato insieme a sua moglie Melania. Trump, precisa la Cnn, ha confermato di aver votato per il governatore della Florida, Ron DeSantis. L’ex presidente aspetterà i risultati nella sua residenza a Mar-a-Lago.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che intende fare un “annuncio molto importante” il 15 novembre nella sua residenza in Florida a Mar-a-Lago. “Farò un grande annuncio martedì 15 novembre a Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida”, ha detto Trump durante una manifestazione nello stato dell’Ohio per le elezioni di medio termine. L’annuncio potrebbe riguardare una sua candidatura alle elezioni del 2024. (adnkronos)

(askanews) – Alla vigilia delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, martedì 8 novembre, Joe Biden e la sua squadra si giocano il tutto per tutto per sostenere i candidati democratici in cerca di una non facile conferma in stati come il Nevada e l’Arizona, dove la fulminea ascesa della repubblicana Kari Lake, candidata alla carica di governatrice, sta preoccupando i dem. Anche Hillary Clinton e la vicepresidente Kamala Harris sono scese in campo. La partita è molto alta.

Le elezioni decideranno il controllo del Congresso e i sondaggi indicano che i repubblicani prenderanno il sopravvento sull’attuale risicata maggioranza democratica.

Condividi