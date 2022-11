Soumahoro contro il decreto rave firmato da Mattarella: ‘è incostituzionale’

“Siamo una Repubblica Parlamentare e non Presidenzial: legiferare non appartiene al Governo. Il recente decreto n. 162 viola l’art. 77 della Costituzione per cui “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria”. Lo scrive il deputato Aboubakar Soumahoro su Twitter.

Norma anti-rave, la decisione del Capo dello Stato: Sergio Mattarella ha firmato il decreto del governo

Chiami il Presidente della Repubblica per avvisarlo, poi ci faccia sapere la risposta 🤡🤡🤡😂😂😂 — D.D. (@Davjd_S) November 4, 2022

Condividi