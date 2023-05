Bolletta del gas, +22,4% ad aprile per taglio del sussidio

ROMA, 03 MAG – Dopo 3 mesi di riduzioni, la bolletta del gas sul mercato tutelato torna a crescere: per i consumi di aprile segna un +22,4% rispetto a marzo. L’incremento, pur in presenza di un prezzo medio del metano all’ingrosso nello scorso mese in leggero calo, è dovuto principalmente alla riduzione, prevista dal recente ‘decreto bollette’ (Dl 34/2023), della componente di sconto Ug2, utilizzata nell’ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti. Lo rende noto con un comunicato l’Arera, l’Autorità pubblica di regolazione per energia, reti e ambiente. (ANSA).

"L'India importa sempre più petrolio a buon mercato dalla Russia, lo raffina e lo vende all'Europa a prezzi di mercato. Buon affare per gli indiani, cattivo affare per gli europei. I nostri leader, ipocriti e stupidi, ci stanno facendo pagare il prezzo della loro incompetenza." https://t.co/DCUQYSzaRz — Imola Oggi (@ImolaOggi) April 30, 2023