Obama: “Dovete votare per chi si occupa di voi, quella persona è Biden”

WASHINGTON, 05 NOV – “L’unico modo per salvare la democrazia è lottare insieme per la democrazia”. Lo ha detto l’ex presidente Barack Obama a Pittsburgh, nel primo dei due comizi che terrà nello ‘swing state’ a sostegno dei candidati democratici, John Fetterman al senato e Josh Shapiro alla carica di governatore. “Dovete votare per chi si occupa di voi, quella persona è Joe Biden”, ha esortato Obama ad una folla in delirio.

Alle 17 (le 22 in Italia) l’ex presidente salirà sul palco assieme all’inquilino della Casa Bianca e solo poche ore dopo sarà la volta di Donald Trump sempre in Pennsylvania, a pochi chilometri di distanza, per sostenere il suo candidato il ‘dottore della tv’ Mehmet Oz. La sfida nello Stato è una delle più cruciali perche’ potrebbe consegnare ai repubblicani il controllo del Senato. (ANSA).

