Tarro: ‘le epidemie non si risolvono con la caccia alle streghe’

In questi giorni, in cui infuria la polemica contro gli operatori sanitari non “vaccinati”, interviene il prof. Giulio Tarro con un commento su Twitter, breve, ma decisivo: “Non sono mai andato controcorrente, ho seguito la scienza e l’esperienza che mi deriva dall’aver vissuto sul campo la lotta al colera, al male oscuro di Napoli, all’Aids e posso assicurare che non si sono risolte le epidemie con approcci ideologici o con la caccia alle streghe.”

Non sono mai andato controcorrente, ho seguito la scienza e l’esperienza che mi deriva dall’aver vissuto sul campo la lotta al colera, al male oscuro di Napoli, all’Aids e posso assicurare che non si sono risolte le epidemie con approcci ideologici o con la caccia alle streghe. — Giulio Tarro (@TarroGiulio) November 3, 2022

