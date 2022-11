Milano, 18enne algerino occupa ascensore in metro e danneggia tornello

Milano, 2 nov. (Adnkronos) – I carabinieri del nucleo radiomobile di Milano, impegnati in servizi straordinari per la sicurezza del trasporto pubblico con Atm, hanno bloccato e denunciato un 18enne di origini algerine, in Italia senza fissa dimora, per danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto nella serata di ieri alla fermata della metropolitana M3 Dergano.

I militari sono intervenuti in supporto al personale Atm che tentava di bloccare il giovane in evidente stato di ubriachezza, che aveva prima occupato e bloccato un ascensore di servizio impedendone l’accesso ai passeggeri per poi spintonare gli addetti alla sicurezza e frantumare con una gomitata il vetro di un tornello di accesso ai binari.Il giovane, con pregiudizi per reati contro il patrimonio, è stato prima trasportato all’ospedale Fatebenefratelli, poi è stato denunciato in stato di libertà.

