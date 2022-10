Slovenia: resti di 3000 vittime ritrovati in una foiba

BELGRADO, 31 OTT – I resti di 3.200 vittime di esecuzioni sommarie avvenute nel secondo dopoguerra sono stati recuperati da un abisso nei pressi della Macesnova Gorica, nelle foreste di Kocevski Rog, in Slovenia. Ne ha dato notizia l’agenzia di stampa slovena STA.

Il sito in questione sarebbe il maggiore luogo di uccisioni di sloveni dopo il 1945, rappresentanti della commissione governativa slovena che si occupa delle fosse comuni post-1945 hanno detto alla stampa venerdì. Dopo anni di ricerca e preparazione, gli scavi a Macesnova Gorica erano iniziati a maggio e si sono conclusi in ottobre. Le vittime celate nel sito erano per lo più slovene, ha affermato lo storico Mitja Ferenc, membro della commissione. ANSA foto Ansa

