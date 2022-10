Seul, 50 casi di infarto durante festa di Halloween

A Seul i festeggiamenti di Halloween si sono trasformati in tragedia. Almeno 59 persone sono morte e 150 sono rimaste ferite nella calca creatasi nel quartiere di Itaewon, dove migliaia di persone si erano radunate nella zona della movida della capitale sudcoreana. Un portavoce dei vigili del fuoco, riporta l’agenzia di stampa Yonhap, ha affermato che 140 ambulanze sono state inviate sul posto per soccorrere le vittime.

Circa 50 persone hanno avuto un arresto cardiaco e almeno 81 persone hanno chiamato il numero per le emergenze dichiarando di avere difficoltà respiratorie. Le persone colpite dal malore si trovavano nel quartiere di Itaewon, famoso per i ristorati e la vita notturna. Le autorità stimano che nella zona si trovassero circa 100mila persone, per festeggiare il primo evento senza restrizioni dall’inizio della pandemia.

A scatenare il caos, secondo la ricostruzione di alcuni media locali, potrebbe essere stata la presenza di una celebrità in un locale della zona, dove i giovani avrebbero cominciato a precipitarsi finendo per travolgersi a vicenda. tgcom24.mediaset.it

이태원 ㅇㅈㄹ 이여서

진짜 자리 금방 털고 삼각지로 왔음 pic.twitter.com/gcj65LY6Tb — 길거리랄나쓰땅그지대왕 (@jeonyonG_RALNAS) October 29, 2022

