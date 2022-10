Trump: contento che Twitter sia ora in ‘mani sane’

(Adnkronos) – Elon Musk compra Twitter per 44 miliardi di dollari. “L’uccellino è libero”, ha postato il miliardario riferendosi al logo della piattaforma social. Secondo quanto si legge sui media stranieri, Musk come prima mossa ha licenziato i massimi dirigenti della società. Rimossi, quindi, l’amministratore delegato Parag Agrawal e il direttore finanziario Ned Segal, che sono stati letteralmente scortati fuori dalla sede centrale. Tra le altre persone silurate ci sono anche il responsabile degli affari legali e della ‘policy’ Vijaya Gadde e il general counsel Sean Edgett.

ANSA – Trump – “Sono molto contento che Twitter sia ora in ‘mani sane’ e non sia più guidata da lunatici e maniaci della sinistra radicale. Twitter deve ora lavorare sodo per liberarsi dei bot e degli account falsi. Sarà più piccola ma sarà migliore. A me piace Truth”. Lo dice Donald Trump sul suo social Truth commentando l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. L’ex presidente è stato cacciato da Twitter e non è chiaro se con la nuova proprietà potrà tornare. (ANSA).

