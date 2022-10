Procura Milano: ritirare coltelli dagli scaffali dei supermercati

Emergono dettagli sull’accoltellamento avvenuto al centro commerciale “Milano Fiori” di Assago (Milano). Il 46enne arrestato, Andrea Tombolini, ha spiegato al pm Paolo Storari il perché ha preso un coltello dagli scaffali del supermercato Carrefour e ha accoltellato sei persone, uccidendone una. “Pensavo di star male, di essere ammalato. Ho visto tutte quelle persone felici, che stavano bene, e ho provato invidia”, ha raccontato.

L’uomo, accusato di omicidio e tentato omicidio, era in cura da un anno per problemi mentali e si trova ora piantonato all’ospedale San Paolo nel reparto di Psichiatria. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 46enne era disoccupato, solo e affetto da una grave depressione. Viveva con il padre, la madre e la sorella. Al centro commerciale è arrivato a bordo con una bicicletta, con cui era solito girare per le vie della città.

Dopo quanto accaduto, la Procura di Milano ha suggerito a Carrefour di ritirare dagli scaffali di tutti i suoi supermercati italiani i coltelli in vendita per il timore di eventuali episodi di emulazione. Invito accolto dalla catena di supermercati che ha reso noto di aver “rimosso tutti gli oggetti taglienti da tutti i punti vendita”.

La società ha anche fatto sapere che, in segno di rispetto per la vittima (un dipendente, Luis Fernando Ruggieri, 46enne boliviano), la sede di Assago rimarrà chiusa nel giorno del funerale. Siamo in stretto e costante contatto con le famiglie coinvolte per supportarle in ogni modo possibile e siamo a completa disposizione delle autorità competenti per far in modo che la giustizia faccia il suo corso. Inoltre, in tutti i punti vendita d’Italia verranno indetti due momenti di silenzio, alle 12 e alle 17″. tgcom24.mediaset.it

