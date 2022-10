Crisanti (Pd): ‘bollettino Covid ogni mezza giornata’

Il bollettino Covid in Italia cambia. Diventerà da giornaliero a settimanale. L’annuncio oggi da parte del neo ministro della Salute Orazio Schillaci. In base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell’epidemia, ai ricoveri e ai decessi.

Ecco la reazione di Andrea CRISANTI – Il bollettino Covid da quotidiano a settimanale “è una decisione politica inutile, preferiscono non sapere quanto aumentano i casi”. “L’hanno tolto perché ai cittadini fa paura. Io lo avrei fatto ogni mezza giornata” ha detto il senatore del Pd, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. (adnkronos)

L’ospedale risponde: “Se non lavora, non lo paghiamo”

