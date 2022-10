Usa aggiornano dispiegamento di bombe nucleari in Europa

La guerra in Ucraina giunge al 246esimo giorno. Gli Stati Uniti accelerano i piani per aggiornare il dispiegamento di bombe nucleari nelle basi Nato in Europa. Lo riporta Politico, secondo il quali l’arrivo nel Vecchio Continente delle bombe a gravità B61-12, previsto originariamente la prossima primavera, è stato anticipato a dicembre. L’indiscrezione arriva in un momento di alta tensione in seguito alle minacce della Russia sul possibile uso del nucleare in Ucraina.

“Putin vuole chiaramente proseguire questa guerra”. Lo ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, nel corso di un briefing con la stampa rispondendo a una domanda su eventuali negoziati fra Russia e Ucraina. “Nessuna delle due parti è pronta a sedersi al tavolo”, ha aggiunto precisando che ogni decisione in merito comunque “spetta al presidente Zelensky”.

Il direttore della Cia, William Burns, è stato in Ucraina questo mese, per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky e altri funzionari del governo di Kiev. Lo hanno riferito alla Cnn due fonti anonime informate dei fatti. “Il direttore ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa, anche sul piano dello scambio di informazioni di intelligence”, ha detto una delle fonti, senza fornire ulteriori dettagli. tgcom24.mediaset.it

